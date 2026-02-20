Woningbranden in Goeree-Overflakkee lager dan in Rotterdam en Alblasserdam

In Zuid-Holland zijn in 2025 de meeste woningbranden geweest van heel Nederland. Het was het vaakst raak in Rotterdam. Goeree-Overflakkee bevindt zich in de middenmoot, met een lager aantal woningbranden dan de grotere steden en meer dichtbevolkte gemeenten zoals Alblasserdam, Molenlanden en Sliedrecht, maar boven gemeenten als Krimpenerwaard, Gorinchem en Voorne aan Zee.

Door Rijnmond

In Zuid-Holland waren in 2025 in totaal 1727 branden, blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite en verzekeraar Independer. Om de verschillende gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken, berekende Independer ook het aantal woningbranden per 10.000 woningen.

Verschillende gemeenten

Het ging 414 keer mis in Rotterdam. De stad is daarmee koploper in aantal, maar niet als je het afzet tegen het aantal woningen in de stad. Relatief gezien waren er in Rotterdam vorig jaar 13 branden per 10.000 woningen.

Binnen de regio Rijnmond waren in Alblasserdam in 2025 relatief de meeste woningbranden: 15 per 10.000 woningen. Kijk je naar het absolute aantal, dan gaat het om 'slechts' 13 incidenten. Na Alblasserdam volgen de gemeenten Molenlanden en Sliedrecht. In beide gemeenten was het 15 keer raak per 10.000 woningen. In de gemeente Molenlanden waren 27 woningbranden, in Sliedrecht waren dat er 17.

In Hendrik-Ido-Ambacht waren de minste woningbranden, met 4 woningenbranden in 2025. Dat zijn er 3 per 10.000 woningen. Vorig jaar stond deze gemeente nog een stuk hoger in het lijstje. Toen waren er 10 branden per 10.000 woningen.

Koude wintermaanden

De meeste woningbranden waren in december. Gemiddeld waren er landelijk toen zo'n 31 branden per dag, dagelijks 10 meer dan in een gemiddelde maand. De piek in de winter is niet lastig te verklaren: tijdens de koude dagen steken mensen vaker de houtkachel of kaarsen aan. Dat verhoogt de kans op brand. Vooral tijdens de feestdagen gaat het vaak mis, ziet de brandweer.

Landelijke cijfers

Met 1727 woningbranden voert Zuid-Holland de lijst met het meeste aantal woningbranden aan. Daarna volgt Noord-Holland, waar 1154 woningbranden waren in 2025. Op de derde plek staat Noord-Brabant. Het was daar 939 keer raak vorig jaar.

Het minste vuur heeft gewoed in Zeeland. Die gemeente telde het afgelopen jaar 151 woningbranden. Het is de enige gemeente waar het aantal onder de 200 uitkomt. Met 207 branden zit de provincie Flevoland er net boven, gevolgd door Drenthe (242).

Independer heeft voor het onderzoek gekeken naar meldingen van woningbranden bij het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GSM) van de brandweer. Voor de berekening per 10.000 woningen is gebruikgemaakt van data van het CBS.

Aantal woningbranden per 10.000 woningen per gemeente:

1. Alblasserdam: 15,3

2. Molenlanden: 14,9

3. Sliedrecht: 14,9

4. Rotterdam: 12,6

5. Schiedam: 10,9

6. Vlaardingen: 10,2

7. Dordrecht: 10,1

8. Hoeksche Waard: 9,8

9. Ridderkerk: 9,6

10. Capelle aan den IJssel: 9,4

11. Zwijndrecht: 9,2

12. Nissewaard: 9,1

13. Papendrecht: 8,9

14. Goeree-Overflakkee: 8,7

15. Krimpenerwaard: 8,5

16. Gorinchem: 8,2

17. Voorne aan Zee: 8,0

18. Hardinxveld-Giessendam: 6,5

19. Barendrecht: 6,1

20. Maassluis: 6,0

21. Lansingerland: 5,8

22. Albrandswaard: 4,6

23. Hendrik-Ido-Ambacht: 3,1

