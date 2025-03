Deze voetbalclub is veruit het populairst op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee heeft 400 seizoenskaarthouders van een Eredivisieclub of een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Dat blijkt uit een onderzoek dat de KNVB heeft laten uitvoeren. Er is een supporterskaart gemaakt waarop per postcode te zien is hoeveel inwoners een seizoenskaart hebben voor een Eredivisie- of Keuken Kampioen Divisieclub.

Door Bas van Eijsden

In de supporterskaart is een top drie aan clubs per postcodegebied te zien. Als er minder dan vijf seizoenskaarthouders zijn bij een club binnen de top drie, wordt dat getal niet specifiek weergegeven. Een exacte top drie kunnen we dus niet geven, maar op Goeree-Overflakkee is er wel een duidelijke indicatie.

Feyenoord populair

In 12 van de 13 postcodegebieden is Feyenoord de club met de meeste seizoenskaarthouders. Met ongeveer 248 seizoenskaarthouders is het de club die op Goeree-Overflakkee het meest wordt gesteund.

Geen traditionele top drie

Op Goeree-Overflakkee wordt Feyenoord niet gevolgd door Ajax en PSV. De traditionele top drie houdt op het eiland geen stand. De club die op de tweede plek staat, is Sparta Rotterdam. Op het eiland lopen ongeveer 56 Kasteelheren en -vrouwen rond.

De top drie wordt compleet gemaakt door een club die een stuk verder van het eiland vandaan ligt. Ajax is de derde grootste club op Goeree-Overflakkee, met ongeveer 30 seizoenskaarthouders. De meeste mensen met een seizoenskaart voor Ajax wonen in Middelharnis.

Ook Excelsior en Brabant aanwezig

De exacte cijfers zijn niet uit de supporterskaart van de KNVB af te leiden, maar er zijn ook inwoners met een seizoenskaart van Excelsior, NAC Breda, Willem II en zelfs PSV. Het stadion van PSV ligt het verst van het eiland. Een ritje naar het Philips Stadion is namelijk ongeveer 128 kilometer.

