Dick Koppenol zwaait af na bijna halve eeuw als ambtenaar

Dinsdag 17 mei 2022 is Dick Koppenol met pensioen gegaan, na bijna een halve eeuw als ambtenaar. De afgelopen 30 jaar werkte hij voor gemeente Goedereede die daarna samenging met de huidige gemeente Goeree-Overflakkee.

Tijdens zijn bijna 47 jaar tijd als ambtenaar werkte hij bij algemene zaken in verschillende functies en als griffier. Daarbij werd hij trouwambtenaar en verbond hij tientallen stellen in de echt.

Van kennismaking tot huwelijk voltrekken

Al snel na de verhuizing richting Goedereede besloot Dick Koppenol zich als Goerese ambtenaar te bekwamen als trouwambtenaar. "Voor mij is het sluiten van een huwelijk altijd weer een bijzondere gebeurtenis", zegt hij hierover. "Elke trouwplechtigheid is anders, omdat elk bruidspaar verschillend is. Boeiend is het kennismakingsgesprek met het aanstaande bruidspaar dat doorgaans enkele weken voor de huwelijksvoltrekking plaatsvindt en de uitdaging om er een geslaagde en persoonlijke happening van te maken."

Goedereede als thuis en werkdomein

Zo’n dertig jaar geleden vestigde Dick Koppenol zich met zijn gezin in Goedereede. Na diverse opleidingen en 16 jaar werkervaring bij gemeente Bergambacht en Rijswijk ging hij aan de slag bij gemeente Goedereede. Later ging deze samen met gemeente Goeree-Overflakkee waar hij zijn loopbaan vervolgde. Hij beraamt zich op dit moment op de nieuwe plannen en avonturen na zijn pensionering. Hij heeft met zijn vrouw Willy 4 kinderen en 7 kleinkinderen in diverse leeftijden.