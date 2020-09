Diefstallen en brand op bouwterrein Sommelsdijk

In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september 2020, waarschijnlijk rond 02:00 uur ’s nachts, zijn van een bouwterrein aan de Langeweg in Sommelsdijk koperen kabels en elektrisch gereedschap gestolen. De dief of dieven lijken zich goed te hebben voorbereid, want voordat ze toesloegen is de bewakingscamera gesaboteerd.

De totale schade van de gestolen spullen ligt rond de 30.000 euro. Dinsdagavond 15 september rond 21:00 uur werd op hetzelfde terrein in het in aanbouw zijnde schoolgebouw brand gesticht. Gelukkig was de brand snel meester en bleef de schade beperkt. Het lijkt erop dat het twee losstaande incidenten zijn, maar voor de betrokkenen heeft het uiteraard grote impact. Voor beide incidenten is de politie daarom op zoek naar getuigen.

Is u de afgelopen tijd iets opgevallen op of rond het terrein? Heeft u mensen gezien die daar niet thuis lijken te horen of andere dingen die verband zouden kunnen houden met de diefstallen of de brand? Heeft u bewakings- of dashcambeelden uit de omgeving van het terrein waarop mogelijk relevante informatie staat? Laat het de politie a.u.b. weten. Dat kan via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000.