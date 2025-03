Dienst Speciale Interventies oefent in oud schoolgebouw

Vrijdagochtend 28 maart 2025 heeft de DSI (Dienst Speciale Interventies) samen met het Hoornbeeck college uit Rotterdam een oefening gehouden in het oude pand van het RGO College aan de Schoolstraat in Middelharnis. Leerlingen van de opleiding beveiliging en bewaken hebben tegenspel geboden tijdens verschillende scenario's waarbij geoefend is op een school shooting. Aan de leden van de DSI die ook in opleiding waren de taak om dit tot een goed einde te brengen.

Na de oefening kregen de leerlingen, van docenten van de DSI-opleiding, les in aanhoudingstechnieken.



Door Internetredactie Omroep Archipel