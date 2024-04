Dinant Struik uit Ouddorp Koninklijk onderscheiden

Dinant Struik uit Ouddorp heeft zaterdag 20 april 2024 tijdens een feest ter ere van zijn 45-jarig jubileum als dirigent een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemde hem als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit.

Dirigent

Met een prachtige staat van verdiensten en een enorme reputatie heeft Struik de afgelopen 45 jaar als dirigent vele koren mogen leiden. Momenteel is hij dirigent van het Delta Mannenensemble, het Dirkslands Mannenkoor, het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, mannenkoor De Lofzang uit Goes en organist bij de Gereformeerde Gemeente in Ouddorp. Onder de leiding van de dirigent zijn vele koren naar een hoger niveau getild.

Naast het dirigentschap is hij ook erg betrokken bij mensen met een beperking in de samenleving. Door zijn muzikale aanleg begrijpt hij als geen ander wat muziek betekent voor deze doelgroep. Hij organiseert ieder jaar een zangavond waarin zij de grote rol van dirigeren en zingen mogen vervullen. Een avond waarin alles draait om muziek, plezier, verbinding en liefde. Daarnaast schrijft hij ook eigen muziek.

Trots

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roemde hem om zijn professionaliteit, zijn betrokkenheid en inzet als dirigent. “Wat een passie en liefde heeft u voor de muziek en voor de vele koren die onder uw begeleiding naar een hoger niveau zijn getild. Ik wil u namens het gemeentebestuur enorm bedanken hiervoor en feliciteren met uw onderscheiding.”



Door Internetredactie Omroep Archipel