Vervallen graf en toren roepen vragen op

De oudste kerktoren van Sommelsdijk verkeert in zorgwekkende staat. De voegen brokkelen af, de cijfers op de wijzerplaten van de torenklok zijn op sommige plekken niet meer zichtbaar en ook het familiegraf van Van Aerssen is ernstig vervallen. Volgens de dorpsraad zijn dit duidelijke signalen dat zowel de toren als het grafmonument dringend toe zijn aan grootschalig onderhoud.

“De dorpsraad maakt zich behoorlijk zorgen over de huidige staat van de kerktoren en de grafkelder,” zegt secretaris Corné Hollaar. “De voegen van de oudste kerktoren van Sommelsdijk brokkelen af. Ook zijn er stukken van de rode bakstenen naar beneden gevallen. Wanneer het noodzakelijke onderhoud zal plaatsvinden, is echter nog onduidelijk,” voegt hij toe.

Brandbrief

Hollaar heeft namens de dorpsraad een brandbrief gestuurd naar alle fracties van de gemeenteraad. Deze brief, in de vorm van een e-mail, heeft inmiddels tot flink wat reacties geleid. Verschillende partijen nemen de situatie serieus en zijn ter plaatse poolshoogte gaan nemen. Mariëlle van den Berg van de ChristenUnie constateert dat de veiligheid vooralsnog niet in het geding is, maar noemt het toch zorgelijk dat er stukjes steen van de toren vallen. “Er lijken wel plannen te zijn voor onderhoud, maar het is nog niet duidelijk wat en wanneer,” aldus Van den Berg. Haar fractie hoopt in de komende periode meer duidelijkheid te krijgen via vragen in de gemeenteraad. Twee raadsleden van de PvdA, Cees Grinwis en Peter Keuker, zijn eveneens ter plaatse geweest om zich persoonlijk te informeren over de staat van het gebouw.

Grafmonument Van Aerssen

Een belangrijk punt van discussie is wie verantwoordelijk is voor het vervallen grafmonument. Over het eigendom bestaat nog altijd onduidelijkheid. “Sommigen zeggen dat het monument van het Streekmuseum is, anderen denken dat het van de kerk of de gemeente is. Zolang je niet weet wie de eigenaar is, kun je ook geen rekening sturen,” aldus Mariëlle van den Berg. Jan Both van het Streekarchief verklaarde dat de kerk formeel eigenaar is van het grafmonument en daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud.

Reactie van de kerk

Kerkrentmeester Piet Robijn reageerde tegenover Omroep Archipel: “Bij ons als kerk was niet bekend dat er stenen naar beneden zouden zijn gevallen. De gemeente heeft toegezegd de toren nogmaals extra te inspecteren. Volgens de gemeente is er geen aanleiding om te twijfelen aan de veiligheid. Die veiligheid is uiteraard belangrijk voor kerkgangers. Uit rapporten blijkt wel dat de toren onderhoud nodig heeft. Dat onderhoud zou op de planning van de gemeente staan. Wij zijn verder geen partij in deze kwestie,” aldus Robijn.

Volgens de dorpsraad zal de renovatie van de monumentale toren enkele tonnen kosten. Voor de grafkelder is mogelijk subsidie beschikbaar via de provincie. Een nieuwe inspectie staat in ieder geval gepland voor begin 2026.

Door Internetredactie Omroep Archipel