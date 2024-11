Dinnershow CSG Prins Maurits voor Calando

Leerlingen van 3 vwo van CSG Prins Maurits hebben donderdag 14 november 2024 een dinnershow georganiseerd voor het goede doel. De avond met eten, amusement en een veiling bracht ruim 8800 euro op voor hospice Calando. De leerlingen hebben alles zelf geregeld.

De klas doet het vwo technasium, waarbij ze naast de normale vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) volgen. In groepjes werken ze aan levensechte projecten, zoals in dit geval een dinnershow. De hospice was hun opdrachtgever, die hen vroeg om een creatieve en innovatieve manier om geld op te halen voor een digitale herinneringstafel.



Door Internetredactie Omroep Archipel