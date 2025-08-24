Winkelmandjes massaal meegenomen, supermarkt mist nu de helft

De ondernemer van de Jumbo in Ouddorp is op zijn zachtst gezegd 'niet blij'. In augustus 2025 zijn er honderd winkelmandjes uit zijn supermarkt gestolen. Dat is de helft van zijn hele voorraad. Met een grappig bericht op Facebook hoopt hij zijn klanten zover te krijgen dat ze de mandjes zullen terugbrengen.

Door Rijnmond

'Gezocht winkelmandjes!' staat er boven het bericht. "Op camerabeelden is vastgelegd dat er weer een grote groep rebelse winkelmandjes, in één keer de deur uit zijn gegaan. De vrijheid tegemoet! Ze gaan wederom op zoek naar plekjes in caravans, tenten, bijkeukens, zolders, garages of autokofferbakken...." schrijft franchiseondernemer Coen Sperling van de Jumbo in Ouddorp op Facebook.

"Ik heb er een bericht met een knipoog van gemaakt, maar het is eigenlijk niet grappig", licht Sperling verder toe. Hij vertelt dat hij in mei tweehonderd mandjes heeft aangeschaft voor tien euro per stuk. En dat hij nu nog maar de helft over heeft. "Dat is een dure grap."

Onbruikbare tips

Hij krijgt veel reacties op zijn bericht en ook tips. Zoals de tip om de mandjes te taggen of bewaking neer te zetten. "Maar daar kan ik niet aan beginnen, dat staat niet in verhouding. Dan moet ik voor een product dat tien euro kost dure poortjes laten bouwen of een bewaker in dienst nemen. Dan kan ik al mijn producten wel gaan taggen", verzucht de ondernemer.

Sperling wil een klantvriendelijke supermarkteigenaar zijn en daarom staat hij toe dat mensen de mandjes mee naar buiten nemen om bijvoorbeeld de spullen in hun fiets of auto te kunnen laden. Hij wil dat zo houden. Met zijn bericht op Facebook hoopt hij een signaal af te geven: "Het zou mooi zijn als mensen er over na gaan denken en zelfs de mandjes terug komen brengen."

Stiekem terugbrengen

"Ik weet dat de mandjes handig zijn, ook die grote met wielen." Kennelijk zijn ze ook op het strand praktisch: "Een van mijn medewerkers had twee jongens met zo'n mand op het strand gezien." Sperling hoopt de komende weken een deel van zijn mandjes terug te krijgen. "Ik begrijp dat dit stiekem zal gebeuren, mensen zullen dat niet opvallend doen." Maar dat vindt hij geen probleem: "Het zou al mooi zijn als er een flink aantal terugkomen".

