Jailhouse stopt met versterkte Jam Café-avonden

De versterkte Jam Café-avonden verdwijnen van de agenda van poppodium Jailhouse in Middelharnis. Na de zomerstop keren deze avonden niet meer terug. De beslissing komt niet onverwacht; de belangstelling voor versterkte jamsessies liep al langere tijd terug.

Geluidsniveau

In 2024 werd er volgens Jailhouse tijdens deze avonden nog nauwelijks spontaan samen muziek gemaakt, zeker niet door muzikanten die elkaar niet al kenden. Wanneer dat wel gebeurde, lag het geluidsniveau vaak dusdanig hoog dat het ten koste ging van de sfeer in het café. “Misschien leuk voor de muzikanten op het podium, maar zeker niet voor het barpersoneel of de overige bezoekers,” laat Jailhouse weten.

Barmannen gaven herhaaldelijk aan dat het volume onprettig hoog werd en vroegen meerdere keren om aanpassing. Die verzoeken hadden echter slechts tijdelijk effect. Volgens Jailhouse was het voor hen niet meer werkbaar om iedere avond opnieuw in te grijpen. “Als vrijwilligers hun vrije avonden opofferen, moet het wel plezierig blijven om te doen.”



Akoestisch

Het poppodium benadrukt dat het een plek wil zijn waar iedereen zich welkom voelt. Omdat de versterkte jams daar de laatste tijd onvoldoende aan bijdroegen, is besloten deze voorlopig volledig te schrappen.

Tegelijkertijd blijft Jailhouse inzetten op de reguliere café-avonden, die juist steeds populairder worden. De zogenoemde ‘stille’ avonden, zonder versterkte muziek, voorzien volgens de organisatie in een duidelijke behoefte aan ontmoeting en gezelligheid. “In een tijd waarin steeds meer cafés hun deuren sluiten, merken wij dat mensen het juist waarderen om hier samen te komen voor een goed gesprek en een drankje.”

Hoewel versterkte jams wegvallen, blijft er ruimte voor livemuziek. Akoestische sessies in de Acoustic Lounge blijven doorgaan. Jailhouse benadrukt daarmee dat muzikanten nog steeds welkom zijn om samen muziek te maken, zij het op een andere manier dan voorheen.

Voor liefhebbers van versterkt samenspelen blijft er bovendien een alternatief: vanaf september keert de maandelijkse Blues Barn Jam op zondagmiddag terug. Deze middagen draaien om laagdrempelige bluesmuziek op een beheersbaar volume en trekken een gemengd publiek.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel