Jongeren maken kans op 1.000 euro voor initiatief

Jongeren tussen de 16 en 25 jaar die zich inzetten voor het verbeteren van het leven op het platteland, maken in 2025 opnieuw kans op de Henk Aalderinkprijs. Deze prijs, uitgereikt door de P10, een samenwerkingsverband van 33 grote plattelandsgemeenten, beloont vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een leuker, groener of socialer platteland.

De prijs staat open voor zowel bestaande projecten als nieuwe ideeën. Thema’s kunnen uiteenlopen van duurzaamheid, wonen en landbouw tot leefbaarheid, cultuur, zorg, technologie en sociale verbinding. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 1.000 om het initiatief verder te ontwikkelen.

Aanmelden kan individueel of als groep tot en met 15 oktober 2025. Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden via de website van de P10.

Door Internetredactie Omroep Archipel