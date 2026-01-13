Directeur Faunapark Flakkee moedeloos door extra kosten vanwege winterkou

Directeur Petra Blokker van Faunapark Flakkee zit met haar handen in het haar. De tegenslagen voor haar dierentuin in Nieuwe-Tonge lijken maar niet op te houden. Naast alle financiële problemen die er al waren, kreeg het park er in januari 2026 nog een probleem bij: het winterweer. Het sneeuwvrij maken van het park kost veel tijd en ook de stookkosten rijzen de pan uit.

Door Rijnmond

Het is goed koud geweest. Dat konden wij mensen goed voelen, maar dieren ook. Daarom werden bij veel dieren warmtelampen in de verblijven geplaatst. Lekker warm, maar óók met een flink prijskaartje.

“Het is niet anders. We hebben geen andere keuze: we moeten gewoon stoken", vertelt Petra terwijl ze bij een klein vosje staat dat onder een warmtelamp zit. "We hebben bijvoorbeeld ook zonnepanelen, maar ja, daar had je de afgelopen week ook niet veel aan." Juist 's nachts is het koud en dan is het zonlicht ver te zoeken.

‘We hebben het gewoon nodig’

Hoeveel het extra stoken precies gaat kosten, weet Petra niet. “Ik heb geen idee", erkent ze. “Ik kijk er eigenlijk nooit naar. Want ja, of het nou duur of niet is, we hebben het nodig." Ze legt uit: "Net als bij mensen: iedereen wil de kachel aan. Mensen die dat financieel niet kunnen opbrengen zitten met een dekentje en een vestje. Maar bij dieren werkt dat niet."

Het vosje is natuurlijk niet het enige dier in het park dat extra warmte nodig heeft deze winter. Ook bijvoorbeeld de witoorpenseelapen genieten van de warmtelampen. "Ze komen uit het regenwoud, dus je snapt het al: die houden niet van sneeuw.”

Al langer financiële problemen

Het is niet voor het eerst dat Faunapark Flakkee het financieel moeilijk heeft. Eigenlijk heeft het park, dat in 1995 opende, het al zwaar sinds de coronacrisis. Het park moest toen lange tijd verplicht dicht en liep daardoor veel inkomsten mis. Twee jaar na het uitbreken van de pandemie kwam daarbovenop nog de energiecrisis, waardoor het park in de winter van 2022 wéér de deuren moest sluiten.

De kou en vele sneeuwval die deze winter met zich heeft meegebracht, komt daardoor extra hard aan bij de dierentuin. De problemen houden ook niet alleen op bij de extra stookkosten. Door de vele sneeuwval van de afgelopen week kon niemand bij het park komen, terwijl er juist mensen nodig waren om het park weer sneeuwvrije te maken. Gelukkig voor Petra schoten mensen uit de buurt al snel te hulp: “Altijd als je denkt; oh jee... Dan komt het altijd wel goed.”

Hoop op veel bezoekers

Petra hoopt de extra stookkosten te dekken met de bezoekersinkomsten. “Ik hoop gewoon dat veel mensen komen zodat ik de rekeningen kan betalen.” Aarzelend besluit ze: "Het zal wel goedkomen."

