Directeur, zoon en ex-vrouw bestraft na witwaszaak op Goeree-Overflakkee

Bij een autoverhuurbedrijf op Goeree-Overflakkee zijn in totaal 420.000 euro aan geldboetes opgelegd wegens witwassen en het vervalsen van documenten. Ook zijn er taakstraffen opgelegd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat via het bedrijf sinds 2013 meer dan 2,3 miljoen euro, waarvan de legale herkomst niet kon worden aangetoond, is binnengekomen. De zaak kwam aan het licht na een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Daarbij werden grote sommen contant geld ontdekt die niet verklaard konden worden. De directeur van het bedrijf beweerde dat het geld afkomstig was van een lening uit het buitenland, maar de betreffende onderneming bleek al jaren uitgeschreven en de ingediende documenten waren vervalst.

De directeur van het bedrijf kreeg drie boetes van ruim 82.000 euro én 80 uur taakstraf. Zijn zoon kreeg een boete van 31.500 euro, zijn ex-echtgenote 25.000 euro. Het bedrijf zelf moet 117.000 euro betalen. Omdat de betrokkenen inmiddels hun belastingschuld hebben betaald, koos het OM voor een strafbeschikking in plaats van een rechtszaak. Wel krijgen zij hiermee een strafblad.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel