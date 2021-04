Dirksland, Herkingen en Melissant kunnen glasvezel aanvragen

DELTA Fiber Netwerk start met de glasvezelcampagne in Dirksland, Herkingen en Melissant. Als 35% van de inwoners ja zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 14 juli 2021 een abonnement afsluit bij een van de telecomaanbieders, komt er glasvezel in Dirksland, Herkingen en Melissant.

DELTA Fiber Netwerk is in september 2019 gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied en in de dorpen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Vrijdag 9 april 2021 hebben ze de dorpen NieuweTonge, Oude-Tonge en Ooltgensplaat het goede nieuws kunnen brengen dat er ook bij hen glasvezel wordt aangelegd. De aanleg start na de zomervakantie.

Blauwe Dino luidt nieuw tijdperk in

De grote Blauwe Dino was en is niet te missen bij de Watertoren in Dirksland. Deze Dino kondigt voor Dirksland, Herkingen en Melissant een nieuw tijdperk aan; een tijdperk met internet via glasvezel. Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, studenten online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt ons verbonden met elkaar.

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd

Inwoners in Dirksland, Herkingen en Melissant die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief. Op de website gavoorglasvezel.nl kan men een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod.

Sluiten inwoners van Dirksland, Herkingen en Melissant vóór 14 juli 2021 een abonnement af, dan is de glasvezelaansluiting gratis. Het enige dat men betaalt zijn de abonnementskosten voor internet, tv en/of bellen bij de telecomaanbieder.

Glasvezel Informatiepunt

Op 28 april gaat het Glasvezel Informatiepunt open aan de Ring 119 in Dirksland. Hier kunnen inwoners terecht, op afspraak, met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. Uiteraard houden ze zich hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.