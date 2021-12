Dirksland verlicht 2021

In 2020 organiseerde de SVIK voor het eerst samen met alle bewoners: Dirksland verlicht. Ook dit jaar willen ze weer met alle bewoners van Dirksland het dorp laten sprankelen. In de laatste donkere maand van weer een bijzonder jaar zijn we allemaal toe aan verlichting.

Met het verlichten van het dorp willen ze samenhorigheid benadrukken en hoop en vreugde brengen. Iedereen die in het dorp wandelt of rijdt zal deze verlichting kunnen ervaren. Daarom vragen ze u om uw tuin en/of huis te verlichten en dit jaar op sprankelende en positieve manier af te sluiten.

Doe mee en win 1 van de mooie prijzen met producten van lokale ondernemers. Er zijn prijzen te winnen voor het mooist verlichte huis, creatiefste/origineelste versiering en ook de mooiste straat. Wil je zelf of met de straat/blok meedoen? Geef jezelf op of nomineer iemand voor 19 december 2021 via jeugdwerk@svik.nl. Uitreiking prijzen is 23 december.