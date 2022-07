Dirkslander aangehouden na beschieten van fietser

Vrijdagavond 8 juli 2022 kwam er bij de politie een melding binnen dat er in Dirksland een man in de lucht stond te schieten. Ook vond hij het nodig om het vuurwapen te richten en af te vuren op een voorbijganger op de fiets.

Na onderzoek is de politie uitgekomen bij een woning aan de Oranjelaan in Dirksland. Hier hebben politieagenten zaterdag 9 juli 2022 een verdachte aangehouden en het wapen met knalpatronen in beslag genomen. Het wapen bleek na onderzoek een alarmpistool te zijn.