Dirkslander opgepakt voor inbraak in eigen woonplaats

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 september 2022 kreeg de politie een melding van een inbraak in een woning aan de Tuinstraat in Dirksland. Ter plaatse troffen agenten verschillende vernielde ruiten aan. Helaas was de dader al vertrokken.

Even later die nacht kwam er wederom een melding van een inbraakalarm, op hetzelfde adres. En weer was er een ruit vernield. Met behulp van camerabeelden en wat speurwerk van de politie kon de verdachte snel worden aangehouden. De verdachte betrof een 44-jarige bewoner eveneens uit Dirksland.