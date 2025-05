Dirkslander schrijft oorlogsroman over zijn ouders

Filmmaker en schrijver Ron Broekhart, woonachtig in Dirksland, brengt een herziene uitgave uit van zijn aangrijpende roman Dwangarbeiders – De oorlogsliefde van Izaak & Nina. Het boek vertelt het waargebeurde verhaal van zijn ouders, die elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoetten als dwangarbeiders in nazi-Duitsland.

De roman is gebaseerd op tientallen gesprekken en een uitgebreid interview dat Ron in 2002 met zijn ouders hield. De vondst van zijn moeders dagboek, jaren later, vulde het beeld aan tot een duidelijk portret van een vergeten hoofdstuk in de oorlogsgeschiedenis. “Als kind hoorde ik hun verhalen al”, vertelt Ron. “Rauw, ontroerend, soms met een vleugje humor. Mijn vader kon relativeren, maar bij mijn moeder voelde je de pijn nog altijd.”

Untermensch

De vader van Ron, Nederlander Izaak Broekhart en zijn moeder, de Russische Nina Lissowischenko werden als dwangarbeiders ingezet in de Duitse oorlogsindustrie. Izaak sloot zich daar aan bij het verzet, terwijl Nina, nog maar achttien, als Russische, dagelijks werd vernederd als ‘Untermensch’. In deze kille wereld bloeide hun liefde op.

Na de oorlog belandde het stel in Maassluis, de geboorteplaats van Izaak. Daar wachtte Nina opnieuw een zware strijd: dit keer tegen religieuze en culturele uitsluiting in een streng gereformeerde omgeving. Hun zoon Ron groeit er op, als ‘pittig nakomertje’ waarvan de geboorte al zou zijn voorspeld door een mysterieuze zigeunerin in Nina’s geboortestad Pyatigorsk.

Maarten ’t Hart

Het voorwoord van de nieuwe uitgave is geschreven door auteur Maarten ’t Hart, oud-inwoner van Maassluis. Hij spoorde Ron ooit aan om het bijzondere familieverhaal op papier te zetten. ’t Hart bleek bovendien onverwacht een link te hebben met Nina: als jonge broodbezorger kwam hij haar in die jaren persoonlijk tegen.

Voor Ron, nu woonachtig op Goeree-Overflakkee, is het boek niet alleen een eerbetoon aan zijn ouders, maar ook een indringend document over liefde, overleven en ontworteling in oorlogstijd en daarna. Het boek is te bestellen via alle boekwinkels en online.

