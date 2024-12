Dirkslands kerstconcert met koren te zien op televisie

Het sfeervolle kerstconcert dat op 2 november 2024 plaatsvond in de Hervormde Kerk van Dirksland wordt deze maand uitgezonden op televisie. Met het thema "Samen Zijn" wilde organisator Kees Hotting de kracht van muziek en verbinding bij iedereen thuis brengen – niet alleen in huiskamers, maar ook speciaal voor ouderen in verzorgingstehuizen.

Het concert werd professioneel vastgelegd op audio en video door Omroep Archipel, met steun van Stichting Muzikale Beleving. De koren InTouch, Joyfull Voices, Laudate Dominum, Sursum Corda en Excelsior zorgden voor een indrukwekkende uitvoering.

De uitzending van deel één is gepland op vrijdagavond 13 december 2024 om 20:00 uur, met een herhaling dezelfde avond om 22:00 uur. Wie dit mist, kan het concert ook bekijken op zaterdag 14 en zondag 15 december. Het tweede deel wordt uitgezonden op vrijdag 20 december om 20:00 uur, met herhalingen op zaterdag 21 en zondag 22 december.

Luister en kijk mogelijkheden Omroep Archipel

De radiouitzendingen zijn op Goeree-Overflakkee in de ether te beluisteren via de volgende frequenties:

Ether 105.6 FM (west)

Ether 105.9 FM (oost)

En via de website, de app en verschillende providers zoals:

Ziggo

TV: 43

Radio: 919

Cl+module: 331

KPN

TV: 1371

Radio: 1071

Delta

TV: 12

Radio: 800



Door Internetredactie Omroep Archipel