Dirkslandse stichting brengt samenzang op TV met Nederland Zingt

Stichting muzikale beleving uit Dirksland zet zich in om meer koor- en samenzang op Nederlandse televisie te krijgen. Een van hun projecten is zaterdag 2 december 2023 in Brielle en Nederland Zingt van de EO heeft zich nu aangesloten om daar een TV-opname van te maken.

Het was niet vanzelfsprekend dat er een grote TV-opname gemaakt zou worden omdat een dergelijk project veel kosten met zich meebrengt. Vrijwilligers van de Dirkslandse stichting hadden in eerste instantie dan ook ingezet op puur een traditionele koor- en samenzangavond met kerstliederen in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Een prachtige kerk met een mooie akoestiek. Dat Nederland Zingt nu aanhaakt is een mooie kers op de taart. De Hilversumse omroep maakt de opname voor de uitzending op 1e Kerstdag op NPO1.

Wilt u erbij zijn? Reserveer dan een kaartje via www.samenzangavond.nl en wie weet ziet u uzelf nog terug op nationale televisie.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws