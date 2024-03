Dit jaar geen zomertreintjes in Ouddorp en Middelharnis

De zomertreintjes in Middelharnis en Ouddorp gaan dit jaar niet rijden. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft na zorgvuldige afweging besloten te stoppen met de treintjes die de afgelopen jaren in de dorpen rondreden.

De treintjes hebben een meerwaarde, vindt de gemeente, maar de kosten zijn relatief hoog. Daarnaast is de organisatie complex en tijdrovend. "Het was geen makkelijke beslissing," aldus wethouder Henk van Putten (Recreatie en Toerisme). "Maar als je alles in overweging neemt, is het voor nu wel de juiste beslissing. Het kostte vorig jaar bijna € 50.000,- om de treintjes acht weken te laten rijden. Zo'n recreatieve voorziening is mooi, maar behoort niet tot onze kerntaken."

Vanaf 2016 reed in juli en augustus het elektrische treintje tussen het havenhoofd en het centrum van Middelharnis. Vanaf 2020 reed er op verzoek van ondernemers ook een toeristentreintje in Ouddorp. De gemeente deed tot nu toe de coördinatie en organisatie rond de treintjes. Dat varieerde van het ophangen van halteborden en het regelen van stalling tot contracten met chauffeurs en huur van de treintjes. De twee treintjes reden op aanvraag ook af en toe een rondje voor zorgcentra en scholen.

De afgelopen periode zijn door de betrokken partijen de mogelijkheden voor de toekomst van de treintjes onderzocht. Daarvoor is overlegd met de ondernemers en de dorpsraden. Zo is gekeken naar een ritprijs of reclame op de treintjes. Dat heeft helaas nog niet tot resultaat geleid.

De waardering voor de zomertreintjes was altijd groot. De gemeente hoopt daarom ook dat dit nog geen eindpunt voor de treintjes is. "We hopen dat er marktpartijen of organisaties zijn die er verder mee aan de slag willen. We gaan graag in gesprek om onze opgedane kennis en ervaringen te delen," zegt de wethouder.



Door Internetredactie Omroep Archipel