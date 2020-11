DNA-spoor verraadt verdachte inbraak Nieuwe-Tonge

Een DNA-spoor dat werd aangetroffen na de inbraak bij de supermarkt aan de Westdijk in Nieuwe-Tonge, in de nacht van 30 op 31 augustus 2020, heeft geleid tot de aanhouding van een 47-jarige man uit Utrecht.

Tijdens de inbraak werd veel vernield, de kluis werd opengebroken en een fiks geldbedrag werd ontvreemd. Ook werden sigaretten meegenomen.

Na de inbraak werd door de Forensische Opsporing een sporenonderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek werd een spoor aangetroffen waaruit DNA werd vastgesteld. Dit DNA kwam overeen met een hit in de databank, waarna de 47-jarige man als verdachte naar voren kwam. De man werd in de politiesystemen ‘gesignaleerd’ en dinsdag 17 november 2020 in Utrecht aangehouden. Hij is verhoord en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Na zijn verhoor is hij overgedragen aan de afdeling AVIM( Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), omdat hij illegaal in Nederland verblijft.

Tips

Na de inbraak werd een getuigenoproep geplaatst. Bij het rechercheteam kwamen 6 tips binnen. Zij zijn allemaal onderzocht maar leidden niet tot de verdachte. Toch is de politie Haringvliet blij met deze tips. "Onze burgers zijn betrokken, daar zij wij blij mee!" aldus Sacha Houtman.