Docenten Actief College en RGO Beroepscampus delen kennis

Docenten van RGO Beroepscampus uit Middelharnis hebben een kennisuitwisseling met hun collega's van het Actief College uit Oud-Beijerland. Ze werken samen in het project Sterk Techniekonderwijs, met als doel: meer technische leerlingen te laten instromen bij lokale bedrijven.

In de vier jaar dat de scholen nu samenwerken, kwamen zij al vaker samen om kennis en ervaringen te delen. Deze keer stond een bezoek aan de Beroepscampus centraal en werden de collega's van de Hoeksche Waard rondgeleid door de lokalen van de technische profielen. Zowel bij Mobiliteit en Transport, Bouwen, Wonen en Interieur, als bij Produceren, Installeren en Energie konden de collega's ‘van de overkant' een kijkje nemen. De ruimte die RGO Middelharnis in de Beroepscampus heeft, en de machines werden bekeken. Ook in Oud-Beijerland zit Actief College in een nieuw gebouw. Dankzij het project Sterk Techniekonderwijs zijn de lokalen voorzien van de nieuwste machines om op die manier actueel onderwijs te kunnen geven.

Tijdens het werkbezoek werd gesproken over onderwerpen als structuur in de klas en het behalen van de gezamenlijke doelen. Ook zijn ervaringen gedeeld met betrekking tot keuzedelen, gastlessen en excursies. De deelnemers waren het er over eens dat het een nuttige bijeenkomst was en zeker voor herhaling vatbaar.



Door Internetredactie Omroep Archipel