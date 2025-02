Documentaire over de Grote of St. Michaëlskerk in Middelharnis nu online

De nieuwste aflevering van de documentaireserie 'De geschiedenis van de kerk' is verschenen op het YouTube-kanaal van Omroep Archipel. In deze aflevering staat de historische Grote of St. Michaëlskerk in Middelharnis centraal.

De serie, die de rijke historie van kerken op Goeree-Overflakkee verkent, duikt dit keer in de bijzondere verhalen en culturele betekenis van de Grote of St. Michaëlskerk in Middelharnis. Onder leiding van Cor Hameeteman worden kijkers meegenomen langs de unieke architectuur, historische gebeurtenissen en de rol die de kerk speelt in het leven van de lokale gemeenschap.

Met De geschiedenis van de kerk wil Omroep Archipel niet alleen de cultuur en tradities van het eiland vastleggen, maar ook een breed publiek inspireren om betrokken te raken bij het behoud van dit bijzondere erfgoed.



Door Internetredactie Omroep Archipel