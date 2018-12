Op zondagmorgen 23 december 2018 is in een sloot aan de Oosthavendijk in Middelharnis (ter hoogte van de Heuvelweg) een overleden man aangetroffen. De hulpdiensten kwamen na een melding ter plaatse maar het slachtoffer was al overleden.

Uit onderzoek is gebleken dat het om een noodlottig ongeval gaat. De overleden man betreft een cliënt van Zuidwester. Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht.