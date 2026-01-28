Dode rode kater in jute zak gevonden: "Dit is moord"

Vrijwilligers van de dierenambulance worden dagelijks geconfronteerd met dierenleed. Een melding over een dode rode kater, maandag 26 januari 2026 aangetroffen in een verzwaarde jute zak, bezorgde hen kippenvel.

Door Ron Broekhart

Ineke Hoek, vrijwilliger bij de dierenambulance op Goeree-Overflakkee, kreeg via haar privé-WhatsApp een tip over een bericht op Facebook. Een man die zijn hond uitliet, had een jute zak gevonden met daarin het kadaver van een rode kater. “De zak was verzwaard met een steen, dus dit is een bewuste daad. Als een dier op een humane manier wordt ingeslapen omdat het ziek of oud is, is dat iets anders. Maar dit raakt me,” vertelt Hoek ter plaatse.

De vrijwilliger kwam direct in actie en schakelde de dierenpolitie in. Samen met haar collega Kees Brocatus kreeg zij de opdracht om het kadaver, zonder het aan te raken, in een lijkzak te vervoeren. Op die manier kon eventueel DNA worden veiliggesteld. De kater werd overgebracht naar een dierenasiel in Vlaardingen. “Daar stond de forensische opsporingsdienst ons op te wachten om te onderzoeken wie hierachter zou kunnen zitten,” aldus Hoek.

Het dier bleek echter al in verregaande staat van ontbinding en was niet gechipt, waardoor verder onderzoek niet meer mogelijk was.

Zorgen

De kater werd gevonden in een tamelijk afgelegen gebied buiten Dirksland, een plek waar mensen wel eens hun auto parkeren om te wandelen of de hond uit te laten. Voor de medewerkers van de dierenambulance blijft het een raadsel waarom iemand zoveel moeite heeft gedaan om het dier hier achter te laten. “In ieder geval om uit het zicht te blijven en niet opgemerkt te worden,” zegt Hoek.

Ze maakt zich zorgen en vraagt zich af wie tot zo’n daad in staat is. “Dat iemand dit een dier kan aandoen, laat me niet los.”

