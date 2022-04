Dodelijk ongeval N57 bij Ouddorp

Op de N57 nabij Port Zelande is donderdag 14 april 2022 een dodelijk ongeval gebeurd. Het incident gebeurde omstreeks 16:45 uur. Door (nog) onbekende oorzaak raakten meerdere personenwagens met elkaar in botsing. Naast de politie en ambulance werden ook de brandweer en de traumaheli ter plaatse geroepen. Voor een slachtoffer mocht hulp helaas niet meer baten.

Naast het dodelijk slachtoffer zijn er ook gewonden gevallen. Meer informatie volgt later. De weg is voorlopig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid.