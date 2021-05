Dodelijk ongeval N57: slachtoffer van Goeree-Overflakkee

Op de N57 tussen Stellendam en Hellevoetsluis is vrijdagmorgen 21 mei 2021 een dodelijk ongeval gebeurd. Het dodelijk slachtoffer is een 39-jarige man uit Sommelsdijk. Door nog onbekende oorzaak is de man met zijn voertuig van de weg geraakt en in de berm terechtgekomen.

Meerdere hulpdiensten rukten uit om hulp te bieden bij het ongeval maar dit mocht helaas niet baten. De man is ter plaatse overleden.