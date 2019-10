Dodelijk ongeval Zuiddijk Herkingen

Op donderdag 10 oktober 2019 werden hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval aan de Zuiddijk tussen Herkingen en Dirksland. Een auto was omstreeks 10:30 uur tegen een boom gebotst en onderaan de dijk tot stilstand gekomen. Naast politie, brandweer en ambulance kwam ook de traumaheli ter plaatse. Het 60-jarige slachtoffer uit Herkingen is ter plaatse overleden. Tweeten Previous Next

