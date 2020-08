Dodelijke slachtoffers bij ongeval in polder Dirksland

Bij een verkeersongeval op de Oudelandedijk in Dirksland vielen vrijdagavond 21 augustus 2020 twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Het betreft twee personen van respectievelijk 31 en 38 jaar oud. Beide slachtoffers komen uit Polen.

Omstreeks 22:10 uur kreeg de politiemeldkamer meerdere telefoontjes vanwege een zeer ernstig ongeval op de Oudelangedijk. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij twee zwaar beschadigde personenauto’s aan. Een voertuig stond tegen een boom, de ander lag in de nabij gelegen sloot. Ter plaatse bleek dat een van de inzittenden was overleden. Hulpverleners troffen korte tijd later in het water een tweede slachtoffer aan. Ondanks reanimatie en directe eerste hulp overleed deze man.

In de directe nabijheid van het ongeval hielden agenten een 23-jarige man aan. Hij is vermoedelijk een van de bestuurders geweest. Hij werd aangehouden en overgebracht nar een politiebureau. Daar werd door een arts een bloedproef afgenomen omdat het vermoeden bestond dat de man onder invloed van alcohol was. De verkeersongevallen dienst van de politieeenheid Rotterdam stelt een onderzoek in het drama in Dirksland.