Dodenherdenking Goeree-Overflakkee 4 mei 2020

Door de maatregelen tegen het coronavirus vond Dodenherdenking 2020 op een andere wijze plaats dan gebruikelijk. Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee legden bestuurders een krans bij de oorlogsmonumenten waar op 4 mei 2020 een herdenking gepland stond. Behalve een fotograaf waren daar geen andere personen bij aanwezig.

Stichting WO2GO legde boeketten bij de graven van de omgekomen vliegeniers en bij de Joodse en Armeense monumenten.

Ook het aangepaste vlaggenprotocol werd gevolgd. De hele dag hingen vlaggen halfstok op de - voor de gemeente - gebruikelijke plaatsen.

Nóg een mooi alternatief was de toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die vooraf op 4 mei vanaf 19:00 uur online te zien was. Zo was er ook gelegenheid om 20:00 uur de landelijke toespraak van Koning Willem Alexander te volgen.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ook in deze bijzondere periode is het belangrijk dat er op 4 mei werd stil gestaan bij de slachtoffers en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, conflicten en vredesmissies. Dit jaar leven wij 75 jaar in vrijheid en dat is van enorme waarde. Juist in deze tijd beseffen we de kwetsbaarheid van het gewone dagelijkse leven. Fijn dat deze alternatieve vorm van Dodenherdenking mogelijk was”.

In heel de gemeente gaven mensen ook thuis gehoor aan de oproep om de hele dag de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. In veel kernen werd daarnaast om 19:58 uur door geoefende bespelers van blaasinstrumenten het Taptoe-signaal vanuit huis meegespeeld.

Naast 4 mei staat de gemeente op 5 mei, op ingetogen wijze via social media, stil bij Bevrijdingsdag.