Doe mee met de podcast van FlakkeeNieuws

In de nieuwe podcast van FlakkeeNieuws die nu is te beluisteren behandelen Erwin van Oosten en Arjan Huizer onder andere het nieuwsfeitje dat Center Parcs Port Zelande 30 jaar bestaat en dat Zuid-Holland gunstig is voor elektrische autobezitters.

Met de de podcast ben je binnen paar minuten op de hoogte van het belangrijkste nieuws van de week. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering online.

Vanaf heden kan je als luisteraar ook meedoen en je reactie geven als audiobericht. In de podcast leggen Erwin en Arjan uit hoe je de reactie kan geven. Wie weet ben je volgende week te beluisteren in de nieuwe podcast!

De Podcast is hieronder te beluisteren of via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.