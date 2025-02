Doe mee met de potgrondactie 'Plant een Bijbel'

Geef vervolgde christenen de kracht van Gods Woord door simpelweg potgrond te kopen. Met de opbrengst van twee zakken potgrond kan er al één Bijbel worden uitgedeeld aan een vervolgde christen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan. Miljoenen mensen wereldwijd hebben geen Bijbel, vaak omdat deze verboden is in hun land of simpelweg te duur is. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie 'Plant een Bijbel'.

Hoe kunt u helpen?

Bestel eenvoudig uw potgrond vóór 28 februari 2025 via www.planteenbijbel.nl. Haal uw bestelling op zaterdag 22 maart 2025 op bij familie Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Heeft u geen potgrond nodig? U kunt ook direct via de website doneren. Voor slechts 6 euro maakt u het al mogelijk om iemand een eigen Bijbel te geven.

Samen planten voor een betere toekomst, een toekomst waarin vervolgde christenen Gods Woord in handen hebben. Doet u mee?



Door Internetredactie Omroep Archipel