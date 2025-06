Premature zeehondenpup herstelt langzaam in Stellendamse opvang

De eerste zeehondenpup van dit jaar is op 28 mei 2025 binnengebracht bij opvangcentrum A Seal in Stellendam. Het dier werd moederloos aangetroffen op het strand en bleek een premature pup te zijn: te vroeg geboren. Inmiddels is de pup opgenomen in quarantaine, waar hij dag en nacht wordt verzorgd. Dierenarts Machteld Geut van A Seal vertelt hoe het inmiddels gaat met de pup en wanneer men moet ingrijpen als er een zeehondenpup wordt gevonden.

Door Evi Vos

De pup werd enige tijd geobserveerd op het strand om te zien of de moeder zou terugkeren. Toen dat niet gebeurde, kwam het team van A Seal in actie. Zij besloten de pup op te nemen. De zeehondenpup bleek een prematuur te zijn. Dit is duidelijk zichtbaar aan de vacht. “Gewone zeehonden worden normaal gesproken zonder vacht geboren. In de baarmoeder verliezen ze de zogenoemde lanugo: een dichte, witte vacht die foetussen warm houdt,” legt Geut uit. “Bij een premature pup is die vacht nog aanwezig. Die lanugo maakt hem zwaarder in het water, wat nadelig is voor het zwemmen. Aan de andere kant werkt het als isolatie, wat belangrijk is voor zijn overleving.”

Zorg en herstel in quarantaine

In eerste instantie leek het goed te gaan met het dier, maar al snel kreeg de pup ademhalingsproblemen. “Na onderzoek hebben we een behandelplan opgesteld. Inmiddels is hij stabiel: alert, reagerend op prikkels en hij komt aan in gewicht,” zegt Geut.

De verzorging van een te vroeg geboren pup vraagt extra aandacht. “We weten niet of hij voldoende biest heeft gehad. Die eerste melk is cruciaal omdat het antilichamen bevat die beschermen tegen infecties,” aldus Geut. Ook temperatuur, voeding en klinische toestand worden voortdurend gemonitord. De pup blijft ongeveer 21 dagen in quarantaine.

Opvang en voeding van jonge zeehonden

Alle zeehondenpups starten in de opvang met zalmpap. Daarna worden ze overgezet op haring, eerst gevoerd uit de hand en uiteindelijk eten ze zelfstandig van de bodem van het verblijf. Dit geldt ook voor premature dieren. Wanneer de pups volledig zijn hersteld, worden ze weer vrijgelaten.

Bij A Seal ziet men de afgelopen jaren een lichte daling in het aantal verweesde pups, al is de reden daarvoor nog niet duidelijk. De meeste zeehonden komen de opvang binnen met verwondingen, parasitaire infecties of als jonge, verweesde dieren. Premature pups worden gemiddeld eens per jaar binnengebracht. De overlevingskansen zijn kleiner dan bij gezonde, voldragen pups. “We kunnen daar moeilijk een percentage aan hangen,” zegt Geut, “maar we doen ons uiterste best om het dier een eerlijke kans te geven.”

Niet elke pup is in nood

Toch is het belangrijk om te benadrukken dat lang niet elke pup die alleen op het strand ligt, in nood verkeert. “Mensen zien een kleine zeehond alleen liggen en denken al snel dat er iets mis is. Maar dat is vaak normaal gedrag,” aldus Geut. “De moeder is dan in zee, op zoek naar voedsel. Ze keert meestal binnen enkele uren terug.”

Het probleem ontstaat wanneer mensen te dichtbij komen. “Zeehonden zijn schuwe dieren. Als er mensen of loslopende honden in de buurt zijn, durft de moeder niet aan land te komen. Daardoor kan de hereniging met haar pup mislukken.” Daarom adviseert A Seal altijd: houd minstens 30 tot 50 meter afstand en lijn honden aan. “En bel bij twijfel onze opvang, dan komt een speciaal opgeleide zeehondenwachter ter plaatse om de situatie te beoordelen,” zegt Geut.

Samenleven met wilde dieren

Volgens haar is het essentieel dat mensen leren samenleven met wilde dieren. “Het strand is een gedeelde leefomgeving. Opruimen van afval, afstand houden en dieren met rust laten is het beste dat je kunt doen.” Is een zeehond echt in nood? Bel dan 144. Je wordt dan doorverbonden met een opvangcentrum. Meer informatie is te vinden op www.aseal.nl.

