Raad leert over digitale technieken op zee

Leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee hebben vrijdag 13 april 2025 een werkbezoek gebracht aan het Offshore Expertise Centrum (OEC) van Rijkswaterstaat in Stellendam. De locatie, herkenbaar aan de rood-witte torens bij de Haringvlietsluizen, roept vaak vragen op bij voorbijgangers – en ook bij raadsleden, die graag meer wilden weten over de activiteiten die daar plaatsvinden.

Door Arjan Huizer

Tijdens het bezoek kregen de raadsleden een rondleiding door het centrum en konden ze in gesprek met deskundigen. Het OEC werd in 2020 opgezet als testomgeving voor de sensortechnologie van het Maritieme Informatievoorziening Servicepunt. Deze meetapparatuur wordt ingezet in en rond windparken op zee en registreert allerlei gegevens over de Noordzee – van watertemperatuur en golfhoogte tot luchtvochtigheid en vogeltrek. Ook het gedrag van vleermuizen, die migreren tussen Nederland en Engeland, wordt vastgelegd.

Een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het bezoek was de digitalisering van het Noordzeegebied. Gezien het intensieve gebruik van de zee – met onder meer windenergieprojecten, scheepvaart, visserij en natuurbeheer – is goede samenwerking cruciaal. Dankzij digitale technologieën (connectiviteit) wordt het makkelijker om informatie te delen, de beschikbare ruimte slim te benutten en veiligheid en onderhoud beter te organiseren.

Connectiviteit zorgt ervoor dat mensen en apparaten met elkaar kunnen communiceren. Een drone de lucht in sturen om onderhoudswerkzaamheden aan een radarinstallatie uit te voeren, met een druk op de knop een missiekritische spraakverbinding tot stand brengen, een slimme boei de golfhoogte en windsnelheid laten doorseinen aan een reddingsdienst: digitale connectiviteit maakt het mogelijk. Rijkswaterstaat speelt een coördinerende rol door data te verzamelen en beschikbaar te maken.

Op 7 april vond er op dezelfde locatie een tripartiet overleg plaats tussen Eurocommissaris voor Visserij en Oceanen Costa Kadis, toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener en staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Jean Rummenie. Directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee van IenW, Joris Geurts van Kessel, benadrukte toen het belang van Europese samenwerking (en funding) op het gebied van data-inwinning en distributie voor de broodnodige informatievoorziening op de steeds drukker wordende Noordzee.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman was vrijdag 13 april aanwezig als voorzitter van de gemeenteraad. “Innovatie op zee begint hier aan wal. We zijn er trots op dat het Offshore Expertise Centrum in Stellendam is gevestigd. En dat we als gemeente Goeree-Overflakkee zo kunnen bijdragen aan de digitalisering van de Noordzee.” Ze bezocht de locatie eerder al met het college van B&W.

De testfaciliteit in Stellendam is ontworpen als simulatie van een transformatorplatform op zee. De aanwezige apparatuur, waaronder nautische radars, golfhoogtemeters, vogel- en vleermuissensoren, wordt hier eerst onder realistische omstandigheden getest voordat deze daadwerkelijk naar zee gaat. Omdat onderhoud op zee complex en kostbaar is, worden de systemen vooraf zorgvuldig doorgelicht. Daarnaast wordt de locatie gebruikt voor onderzoek en kennisuitwisseling tussen Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen, met het oog op innovatieve toepassingen van informatietechnologie op zee. Meer informatie over het centrum en de gebruikte technologie is te vinden op digitalenoordzee.nl.

