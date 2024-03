Dokter Graafland uit Dirksland Koninklijk onderscheiden

Bert Graafland oud-huisarts in Dirksland ontving op zaterdag 23 maart 2024 een Koninklijke onderscheiding. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemde hem tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit.

Huisarts

Vanaf 1986 was de heer Graafland huisarts met praktijk aan huis in Dirksland. Hij was een echte gezinsarts, betrokken van de geboorte tot de dood. Daarnaast zette hij zich ook altijd in voor kennisdeling. Bij de EHBO-vereniging Dirksland gaf hij belangeloos en met veel enthousiasme cursussen.

Coronapandemie

Tijdens de coronapandemie nam hij het initiatief een inzamelingsactie op te zetten om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen te verzamelen. Dit werd een groot succes. De verzamelde mondkapjes, brillen en andere beschermingsmiddelen werden verdeeld onder de collega-huisartsen in Dirksland en naastgelegen dorpen.

Huisartsenpost

Dokter Graafland speelde daarnaast een belangrijke rol bij het opzetten van de gezamenlijke huisartsenpost, inmiddels ruim 20 jaar geleden. Dat was voor de huisartsenzorg op Goeree-Overflakkee een belangrijk moment.

Voetbal

Naast zijn werk als huisarts, was voetbal voor Graafland ook altijd belangrijk. Graafland was in zijn jonge jaren een goede voetballer. Cruijff van de Goudse voetbalvereniging Jodan Boys, zo werd hij genoemd. Graafland speelde in het Nederlandse amateurelftal 3 WK’s voor Oranje. Hij was als international onder andere te zien in volle stadions in Zuid-Amerika, Mexico en Dubai.

Bij de Dirkslandse voetbalclub DVV’09 was hij een aantal seizoenen hoofdtrainer. Daarnaast trainde hij jarenlang enkele jeugdteams. Ook organiseerde hij bij de club scholingsavonden om ervoor te zorgen dat sportblessures op het veld goed behandeld werden.

Trots

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roemde hem om zijn inzet en betrokkenheid als huisarts. “U heeft ontzettend veel betekend voor de mensen in onze gemeente. Als huisarts maar ook als mens, gewoon hoe u bent en hoe u voor de mensen klaarstaat. Ik wil u namens het gemeentebestuur enorm bedanken hiervoor en feliciteren met uw onderscheiding.”



Door Internetredactie Omroep Archipel