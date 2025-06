Donaties voor Stichting Voedselkastjes worden verdubbeld door Armoedefonds

Stichting Voedselkastjes Goeree-Overflakkee is een digitale inzamelingsactie gestart ter ondersteuning van mensen in financiële nood. Het opvallendste onderdeel van deze actie is dat het Armoedefonds alle donaties verdubbelt, tot een maximum van € 1.250,-.

De opbrengst wordt ingezet voor veertien voedselkastjes verspreid over het eiland. In deze kastjes, die vrij toegankelijk zijn, kunnen mensen terecht voor houdbare producten zoals pasta, rijst, conserven en verzorgingsmiddelen.

De stichting koopt van de donaties supermarktbonnen bij lokale winkels. Deze worden vervolgens verstrekt aan de vrijwillige beheerders van de kastjes, die zelf boodschappen kunnen doen afgestemd op de actuele behoefte in hun kastje. Dit zorgt voor flexibiliteit en directe ondersteuning op maat.

Doneren kan via een digitale collectebus. Het is ook mogelijk om een specifiek kastje te steunen. In dat geval vraagt de stichting om na de donatie een e-mail te sturen met het bedrag en de naam, zodat het correct kan worden verwerkt.

Naast de digitale inzameling zijn donaties ook welkom via de website of per bankoverschrijving. Met deze actie hoopt de stichting de kastjes de komende tijd goed gevuld te kunnen houden.

Kijk voor meer informatie en om te doneren op www.stichtingvoedselkastjesgo.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel