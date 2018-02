Door vele burenruzies tekort aan buurtbemiddelaars op Goeree-Overflakkee

Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee is dringend op zoek naar bemiddelaars. Het team vrijwilligers heeft de handen vol aan burenruzies en onderlinge ergernissen. Sinds de start in september 2017 zijn al twintig zaken in behandeling genomen. Uitbreiding van het kleine vrijwilligersteam is daarom hard nodig.

"We waren verrast door het groot aantal aanmeldingen in zo'n korte tijd," zegt directeur Fica Djohani van Coloured Consultancy (CoCon). "Een vijverpomp die constant herrie maakt, herfstbladeren die je tuin in waaien of buurkinderen die steeds hard met deuren slaan: het zijn enkele van de klachten die we hebben binnengekregen. Mensen komen er samen niet uit en zoeken onze hulp."

Tuinkwesties

CoCon is door de gemeente gevraagd om op Goeree-Overflakkee het project Buurtbemiddeling te starten, in navolging van de Hoeksche Waard. Vier vrijwilligers zijn na een korte training aan de slag gegaan. Djohani: "Geluidsoverlast en tuinkwesties zijn de meest voorkomende klachten. Mensen bellen ons zelf of ze worden door instanties doorgestuurd. Geweld, drugsoverlast of problemen binnen een gezin pakken wij niet aan. Die zaken verwijzen we door naar politie, woningcorporatie of de hulpverlening."

Aan elke melding worden twee buurtbemiddelaars gekoppeld. Zij gaan met de bewoners afzonderlijk in gesprek en proberen ze daarna samen aan tafel te krijgen. De bemiddelaars luisteren, stellen zich neutraal op en laten de buren zelf een oplossing bedenken. "Wij treden niet op als rechter of agent, maar proberen de dialoog weer op gang te brengen of te herstellen. Dat helpt vaak beter dan wanneer een ander een oplossing aandraagt."

Groeten

Tijdens de gesprekken blijkt vaak dat de ergernis een onderliggende oorzaak heeft, stelt Fica Djohani. "De buurman is bijvoorbeeld gestopt met groeten of er komt plotseling iemand anders over de vloer bij de buren. Het zijn soms hele basale dingen die voor verdriet, frustratie of boosheid kunnen zorgen. Zo'n kleine ergernis of meningsverschil kan dan als snel tot een jarenlange burenruzie leiden."

Voor het project op Goeree-Overflakkee zijn nog 8 tot 10 bemiddelaars nodig. Ervaring in mediation is niet vereist. Goed kunnen luisteren, je onafhankelijk kunnen opstellen en vier dagdelen per maand beschikbaar zijn is wel gewenst. Woensdagavond 7 februari 2018 start een vierdaagse gratis training voor buurtbemiddelaars. Voor meer informatie www.gobb.nl.