Dorpskerk Melissant na renovatie klaar voor heropening





De dorpskerk van Melissant is na een grote renovatie klaar voor gebruik. De werkzaamheden aan het gebouw, die in 2022 begonnen, zijn nu afgerond. Op zaterdag 11 april 2026 is de opening van de vernieuwde kerk. De eerste kerkdienst in het vernieuwde gebouw staat gepland voor zondag 12 april 2026.

Het project startte in 2022, toen duidelijk werd dat er een subsidieregeling beschikbaar kwam voor het opknappen en verduurzamen van gebouwen. In 2023 werd onderzocht wat er nodig was en werd een aanvraag ingediend. Begin 2024 kreeg de kerk subsidie toegekend.

Na goedkeuring van de plannen door de kerkelijke gemeente begon in 2025 de uitvoering. Het project werd betaald met bijdragen van de eigen gemeente, fondsen en een lening. Door tegenvallers zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf gedacht. Er is nog een extra bedrag nodig, ongeveer € 40.000,-, om alles te kunnen afronden.

Zowel het verenigingsgebouw als de kerk zelf zijn aangepakt. Het verenigingsgebouw kreeg onder meer een nieuw dak, betere isolatie en nieuwe installaties. Ook de kerk is grondig vernieuwd. Zo kwam er een nieuw plafond met isolatie, is de vloer vervangen en zijn installaties voor verwarming en geluid vernieuwd.

Bij de werkzaamheden is geprobeerd de oude uitstraling van de kerk terug te brengen. Dat is onder meer gedaan met passende materialen en kleuren.

Volgens de betrokkenen was de inzet van vrijwilligers, bedrijven en sponsoren belangrijk voor het slagen van het project.

Tip de redactie



Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel