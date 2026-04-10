Verdronken hazen bij gemaal Dirkslandse polder

Verdronken hazen bij gemaal Dirkslandse polder - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Vrijdag 10 april 2026

Een lugubere ontdekking begin april 2026 bij gemaal De Zuidhoek in de polder van Dirksland: verdronken hazen. En het komt regelmatig voor, geeft vinder Gerrit van Alphen op de Facebookpagina ‘Je bint van Flakkee as je..’ aan.

Volgens hem zou de beheerder expres ’s morgens vroeg naar het gemaal gaan om de dode dieren te verbergen voor het publiek. “Het is al jaren een groot, bekend probleem. De genoemde hazen komen uit de Zuidhoek tussen de Zuiddijk, Westdijk en Smalle Blokweg”, vertelt Gerrit. “Volgens de beheerder gaat het om twee hazen per week, wat uitkomt op meer dan honderd per jaar en dat in een polder van maximaal 400 hectare. Het is een groot probleem op het hele eiland maar dat stukje is extreem. Er is geen geld beschikbaar voor een oplossing of verbetering of voor het verminderen van het aantal slachtoffers”, meent hij.

Een woordvoerder van Waterschap Hollandse Delta geeft aan op de hoogte te zijn van de dode hazen. “Een gemaal zit op het laagste punt in een polder. Het is een verzamelpunt waar kroos, riet, vuil en onder andere dode dieren naartoe drijven door de stroming in het slootwater en automatisch door de krooshekreiniger uit het water worden geschept.” Volgens de instantie gaat het om een relatief klein aantal en zouden er dit jaar nog maar zo’n vijf á zes dode hazen zijn gevonden. "Zeker niet meer dan tien."

Paartijd
Het waterschap weet ook niet waarom de hazen in de sloten terecht komen. “Het zou kunnen zijn dat de hazen worden opgejaagd en dat ze vervolgens in de sloot terechtkomen. Het is ook seizoengebonden; het is nu paartijd.” Hierdoor zijn de hazen wellicht zo gefocust op elkaar dat ze minder op hun omgeving letten.

Hoewel hazen goede zwemmers zijn, is het uit de sloot komen een probleem. Als er beschoeiing is, is het voor hen extra moeilijk om eruit te klimmen, maar er zijn bij het waterschap geen plannen om de slootkanten aan te passen. “Op dit moment worden geen maatregelen getroffen. FUP’s (faunauittredeplaatsen) voorkomen helaas niet alles”, aldus het waterschap.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Dorpskerk Melissant na renovatie klaar voor heropening
Dorpskerk Melissant na renovatie klaar voor heropening
Arbeidsmigrantenwijk blijkt succes, nieuwe locatie krijgt akkoord
Arbeidsmigrantenwijk blijkt succes, nieuwe locatie krijgt akkoord
Nieuwe zwembadlift maakt zwemmen voor mevrouw Boon weer mogelijk
Nieuwe zwembadlift maakt zwemmen voor mevrouw Boon weer mogelijk
Meer verkeer en asbest zorgen voor onrust bij school in Dirksland
Meer verkeer en asbest zorgen voor onrust bij school in Dirksland
Wat wijkagenten dagelijks meemaken blijft vaak onzichtbaar
Wat wijkagenten dagelijks meemaken blijft vaak onzichtbaar
Bestuurder overreden door eigen auto in Ouddorp
Bestuurder overreden door eigen auto in Ouddorp
Hulpdiensten rukken uit voor vermiste vrouw
Hulpdiensten rukken uit voor vermiste vrouw
Politie houdt verkeerscontrole in Sommelsdijk
Politie houdt verkeerscontrole in Sommelsdijk
'Je staat twee dagen aan': Team 159 bereidt zich voor op 34e Roparun
'Je staat twee dagen aan': Team 159 bereidt zich voor op 34e Roparun
Regenboogwimpel in Dirksland voor derde keer gestolen
Regenboogwimpel in Dirksland voor derde keer gestolen