Verdronken hazen bij gemaal Dirkslandse polder





Een lugubere ontdekking begin april 2026 bij gemaal De Zuidhoek in de polder van Dirksland: verdronken hazen. En het komt regelmatig voor, geeft vinder Gerrit van Alphen op de Facebookpagina ‘Je bint van Flakkee as je..’ aan.

Volgens hem zou de beheerder expres ’s morgens vroeg naar het gemaal gaan om de dode dieren te verbergen voor het publiek. “Het is al jaren een groot, bekend probleem. De genoemde hazen komen uit de Zuidhoek tussen de Zuiddijk, Westdijk en Smalle Blokweg”, vertelt Gerrit. “Volgens de beheerder gaat het om twee hazen per week, wat uitkomt op meer dan honderd per jaar en dat in een polder van maximaal 400 hectare. Het is een groot probleem op het hele eiland maar dat stukje is extreem. Er is geen geld beschikbaar voor een oplossing of verbetering of voor het verminderen van het aantal slachtoffers”, meent hij.

Een woordvoerder van Waterschap Hollandse Delta geeft aan op de hoogte te zijn van de dode hazen. “Een gemaal zit op het laagste punt in een polder. Het is een verzamelpunt waar kroos, riet, vuil en onder andere dode dieren naartoe drijven door de stroming in het slootwater en automatisch door de krooshekreiniger uit het water worden geschept.” Volgens de instantie gaat het om een relatief klein aantal en zouden er dit jaar nog maar zo’n vijf á zes dode hazen zijn gevonden. "Zeker niet meer dan tien."

Paartijd

Het waterschap weet ook niet waarom de hazen in de sloten terecht komen. “Het zou kunnen zijn dat de hazen worden opgejaagd en dat ze vervolgens in de sloot terechtkomen. Het is ook seizoengebonden; het is nu paartijd.” Hierdoor zijn de hazen wellicht zo gefocust op elkaar dat ze minder op hun omgeving letten.

Hoewel hazen goede zwemmers zijn, is het uit de sloot komen een probleem. Als er beschoeiing is, is het voor hen extra moeilijk om eruit te klimmen, maar er zijn bij het waterschap geen plannen om de slootkanten aan te passen. “Op dit moment worden geen maatregelen getroffen. FUP’s (faunauittredeplaatsen) voorkomen helaas niet alles”, aldus het waterschap.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel