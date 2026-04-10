Nieuwe zwembadlift maakt zwemmen voor mevrouw Boon weer mogelijk





In het zwembad Het Zuiderdiep in Stellendam is sinds maart 2026 een nieuwe zwembadlift geplaatst, waardoor bezoekers die afhankelijk zijn van hulp bij het in en uit het water gaan weer kunnen zwemmen. De voorziening werd recent in gebruik genomen nadat de oude lift defect raakte en niet meer te repareren was. Onder de gebruikers is de 77-jarige mevrouw Boon uit Goedereede, die door een val in 2025 rolstoelafhankelijk werd en daardoor tijdelijk niet meer kon deelnemen aan het reactiveringszwemmen.

Mevrouw Boon zwemt al sinds 1992 wekelijks in het zwembad. Het zwemmen is voor haar niet alleen een manier om in beweging te blijven, maar ook een moment van sociaal contact. Door het uitvallen van de oude lift viel deze activiteit weg.

Daarop nam zij contact op om haar situatie kenbaar te maken. Ze kreeg volgens haar zeggen snel reactie en werd op de hoogte gehouden van de voortgang. Met de plaatsing van de nieuwe lift kan zij het zwembad nu weer gebruiken.

De nieuwe voorziening is bedoeld voor een brede groep bezoekers, zoals ouderen en mensen met een beperking. Het zwembad wil hiermee de toegankelijkheid vergroten en deelname aan activiteiten mogelijk houden.

De situatie van mevrouw Boon laat zien dat dergelijke hulpmiddelen belangrijk zijn voor mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen blijven bewegen en deelnemen aan sociale activiteiten.

Door Internetredactie Omroep Archipel