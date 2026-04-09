Meer verkeer en asbest zorgen voor onrust bij school in Dirksland





De verbouwing van sportcomplex De Gooye in Dirksland zorgt voor onrust bij de nabijgelegen basisschool De Inktvis. Niet alleen is er meer verkeer bij de school, ook is er asbest geconstateerd in de dakplaten dat veilig verwijderd moet worden. De werkzaamheden duren van woensdag 1 april tot begin september 2026.

Schoolleider Sabina Smaal vraagt in een brief aan de (groot)ouders om te parkeren op het grote parkeerterrein en het laatste stukje naar school te lopen. “Wilt u samen met ons ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig kunnen oversteken naar en van het grote parkeerterrein?” is de oproep. Ook is er onrust ontstaan over de werkzaamheden rond de asbestverwijdering. “In combinatie met wind en indrukwekkende pakken schrokken we hier wel een beetje van, zo dicht bij ons en onze kinderen.”

Strenge veiligheidsregels

Een brief van de teamleider Vastgoed van de gemeente meldt dat de veiligheid niet in gevaar is. “Een gecertificeerd en ervaren bedrijf voert de sloopwerkzaamheden uit. Dit bedrijf werkt volgens strenge veiligheidsregels. Zij volgen deze regels zorgvuldig. Een externe, onafhankelijke partij controleert hen hierop. Het waarborgen van de veiligheid, waaronder die van de schoolkinderen, heeft onze volledige aandacht.” De school geeft aan door deze informatie gerustgesteld te zijn en er alles aan te doen om een veilige omgeving te waarborgen voor de kinderen en het team.

Voor de werkzaamheden is een vergunning verleend. DCMR Milieudienst Rijnmond bevestigt dat regels rond sloop waarbij mogelijk asbest aanwezig is, zijn gericht op ieders veiligheid. “Een van de taken van DCMR is controle op naleving van de regels bij asbestverwijderingen door bedrijven. Dat kan betekenen dat een toezichthouder een asbestverwijdering bezoekt. In zo’n geval bezoekt een toezichthouder de betreffende asbestverwijdering zonder aankondiging.”

Tijdens de verbouwing wordt de dakbedekking van de sporthal en foyer vervangen en wordt gewerkt aan de cv-installatie en de luchtbehandeling.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel