Hulpdiensten rukken uit voor vermiste vrouw





Op donderdagochtend 9 april 2026 zijn rond 06:40 uur verschillende hulpdiensten uitgerukt naar het Sluispad bij het recreatieterrein Hellegatsplein (Ooltgensplaat).

Politie en brandweer hebben daar gezamenlijk gezocht naar een vermiste vrouw. Vanaf het water is met verschillende boten gezocht en vanuit de lucht met een drone. Ook stonden duikploegen standby en was een traumahelikopter aanwezig.

Na een uur is de vrouw aangetroffen en overgedragen aan het ambulancepersoneel, waarna zij naar het ziekenhuis is vervoerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel