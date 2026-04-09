Wat wijkagenten dagelijks meemaken blijft vaak onzichtbaar





Wijkagenten spelen een belangrijke rol in de veiligheid en leefbaarheid op Goeree-Overflakkee. In het radioprogramma Op de Hoagte vertellen Erwin van Trigt en Arie Weijler over hun werk en de veranderingen in de wijk.

Door Redactie Op de Hoagte

De rol van wijkagent gaat verder dan alleen politiewerk op straat. De wijkagent is vooral een aanspreekpunt voor inwoners en houdt zich bezig met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Signaleren, bemiddelen en problemen oplossen vormen een belangrijk onderdeel van het werk.

Zoals tijdens het gesprek werd samengevat: de wijkagenten zijn “de oren en de ogen in de wijk: signalerend, bemiddelend, problemen oplossend en waar nodig optredend.”

De wijkagenten van de westkant van het eiland, Ouddorp, Goedereede en Stellendam, werken veel samen. Hun werkgebieden sluiten op elkaar aan en daarom trekken zij regelmatig gezamenlijk op. Dat is ook praktisch, omdat zij elkaar kunnen vervangen tijdens vakanties of afwezigheid en zo goed op de hoogte blijven van wat er speelt.

Geen dag hetzelfde

Het werk van een wijkagent begint meestal met het doornemen van meldingen en rapporten van de afgelopen 24 uur en een briefing met collega’s uit de regio. Daarna begint de dag, maar die loopt zelden zoals gepland.

Wijkagent Erwin van Trigt legt uit hoe een werkdag eruit kan zien. “Je begint ’s morgens en je hebt een heel plan en je hebt een hele agenda. En er komt niks van terecht. Elke dag is anders.” Dat onverwachte karakter maakt het werk juist aantrekkelijk. Van bemiddeling bij burenruzies tot ondersteuning bij incidenten of ongevallen: wijkagenten moeten snel kunnen schakelen en prioriteiten stellen.

Van noodhulp tot wijkagent

Beide wijkagenten hebben een lange loopbaan binnen de politie achter de rug voordat zij wijkagent werden. Binnen de politieorganisatie zijn veel verschillende functies mogelijk, van noodhulp en recherche tot mobiele eenheid en wijkagent. Wijkagent word je meestal pas na jaren ervaring. Toch verandert dat volgens de agenten: er komen steeds vaker jongere wijkagenten, omdat zij makkelijker aansluiting vinden bij jongeren in de wijk.

Het werk als wijkagent biedt volgens hen meer verdieping dan noodhulpwerk. Je leert mensen kennen, volgt situaties over langere tijd en probeert problemen structureel op te lossen in plaats van alleen incidenten af te handelen.

Verharding en social media

In het gesprek komt ook de veranderende maatschappij ter sprake. Volgens de wijkagenten merken zij dat mensen mondiger zijn geworden en dat de toon soms harder is dan vroeger. Vooral social media speelt daarin een rol, zegt wijkagent Arie Weijler: “Wat je heel vaak ziet, is natuurlijk heel veel beelden, heel veel foto’s, berichten over het politiewerk. En als je dan ziet reacties die mensen geven op het werk. Aannames die gedaan worden. Soms denk ik: mensen, je weet niet waar je het over hebt.” Volgens de wijkagenten zorgt social media er soms voor dat mensen snel oordelen zonder het hele verhaal te kennen.

Ondermijning en criminaliteit

Ook het begrip ondermijning is de laatste tijd veel in het nieuws. Dat is een breed begrip binnen de politie en heeft te maken met criminaliteit die de samenleving en het gezag aantast, zoals drugslabs, hennepkwekerijen en mensenhandel. Wijkagenten spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij signalen uit de wijk opvangen. Zij verzamelen informatie en schakelen waar nodig specialistische teams in voor verder onderzoek.

Drukke zomers

Vooral op de kust van Goeree-Overflakkee speelt toerisme een grote rol in het werk. In de zomer groeit de bevolking door toeristen en bezoekers aanzienlijk. “De bevolking, daar komt 100.000 man bij in de zomer. En dat concentreert zich voornamelijk op Ouddorp. Ja, dan heb je het wel wat drukker.” In de zomer krijgt de politie daarom ondersteuning van extra agenten en vrijwilligers uit andere delen van het land.

De mooiste baan

Beide wijkagenten hebben verschillende functies binnen de politie gehad, maar zijn uiteindelijk bij het wijkwerk uitgekomen. En hoewel zij vroeger misschien anders dachten, zien zij het werk nu als een van de mooiste functies binnen de politie. “Ik ben nu ouder, ik ben 63 en ik vind het nu eigenlijk de mooiste baan. Die past nu bij mij.”

