Arbeidsmigrantenwijk blijkt succes, nieuwe locatie krijgt akkoord





De arbeidsmigrantenwijk die op 15 december 2025 opende net buiten Middelharnis is een groot succes. Er verblijven inmiddels 200 arbeidsmigranten in 51 moderne woonunits. Vanwege het succes en de grote vraag vanuit het bedrijfsleven, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee in januari 2026 nu ook groen licht gegeven voor een park voor 300 mensen in Melissant.

Door Rijnmond

De nood is hoog op het eiland. De gemeente wil in totaal naar vier van dit soort locaties. Willem Weggeman, eigenaar van Homeflex, het bedrijf achter de wijken, begrijpt het enthousiasme. "Ons concept werkt omdat we mensen de ruimte bieden. Dat geeft rust en comfort, daar gedragen mensen zich ook naar", legt Weggeman uit.

'Mijn tweede huis'

Het succes van de wijk zit volgens de betrokkenen in de privacy en de faciliteiten. Serban is arbeidsmigrant uit Roemenië, hij was een van de eerste bewoners in het dorp. Over waar hij hiervoor woonde is hij minder te spreken. "Ik woonde in een huis, daar deelden we met zijn negenen één toilet. Je kunt je voorstellen hoeveel strijd we hadden."

Hij is erg blij met de woning die hij nu heeft, waar hij samen met huisgenoten woont. "Het is een mini-dorpje, ik noem het mijn tweede huis. Het is hier schoon en het is een gezellige omgeving om te wonen."

Rust en beheer

Elke bewoner heeft een eigen kamer van 17 vierkante meter. De arbeidsmigranten wonen met maximaal drie andere huisgenoten. Privacy en comfort staan voorop bij Homeflex, legt Weggeman uit. "We gaan uit van de gedachte: zou je hier zelf willen wonen?"

Niet alleen de woningen, ook het beheer is strak geregeld. Overdag en in de weekenden zijn er beheerders aanwezig. "Mensen met vragen kunnen daar terecht, en als er iets is, wordt er direct ingegrepen. Maar er zijn eigenlijk geen ingrepen nodig", vertelt Weggeman.

Ook voor de locatie in Melissant heeft de gemeente aangegeven dat er altijd een beheerder aanwezig zal zijn om zorgen van bewoners over mogelijke overlast weg te nemen. Daarnaast is er 24 uur per dag iemand bereikbaar in geval van calamiteiten en wordt er cameratoezicht geplaatst.

Noodzakelijk

Piet van den Doel, eigenaar van uitzendbureau DS People, is een van de initiatiefnemers achter het project. Hij zag veel verschillende vormen van huisvesting voorbij komen, maar die voldeden vaak niet aan het gewenste standaard.

"Dit project lost veel op. Doordat we deze units bouwen, komen er weer reguliere woningen beschikbaar op de krappe woningmarkt", legt Van den Doel uit. "Wij vinden het een grote succesformule, vroeger waren wij in het weekend lampjes en wasmachines aan het vervangen. Dat hoeft allemaal niet meer, want het is gewoon geregeld."

Volgens Van den Doel is de uitbreiding noodzakelijk voor de economie op het eiland. "Kijkend naar de toekomst hebben we meer mensen van buiten Nederland nodig om het werk hier gedaan te krijgen." Op Goeree-Overflakkee zijn deze krachten vooral werkzaam in de logistiek en de land- en tuinbouw.

De video is te zien op de website van Rijnmond.

Foto: Bewoner Serban

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel