Dorpsraad Herkingen is kwaad over vandalisme

De dorpsraad van Herkingen is kwaad over vandalisme op het pasgeleden opgeknapte strand van Herkingen. "Nu is het dan eigenlijk mooi weer en kunnen de mensen en toeristen gebruikmaken van ons leuke strand aan het Grevelingenmeer," schreef de dorpsraad 30 juli 2024 op de eigen Facebookpagina. "Maar dan zijn er altijd weer van die hersenloze randdebielen die het moeten verpesten voor anderen."

Door Linda van der Klooster

Er is gestookt op het strand, er liggen glasscherven verspreid over het zand. Ook is een gasfles achtergelaten. De dorpsraad vraagt mensen die iets hebben gezien, gehoord of gemerkt om dat te laten weten op hun mailadres dorpsraadherkingen@gmail.com. De dorpsraad wil in gesprek gaan met de daders en vragen naar de achterliggende gedachte. "Heb je problemen, verveel je je of krijg je geen aandacht van je ouders of anderen? Misschien kunnen we je ergens mee helpen. Maar dat dit moet stoppen is wel duidelijk."

De dorpsraad schrijft dat de gemeente inmiddels geen vuilnisbakken meer op het strandje plaatst, omdat de schade dit jaar al is opgelopen tot ruim € 15.000,-. Gemeenschapsgeld noemt de dorpsraad. "Met dit geld hadden we hele mooie andere dingen kunnen doen voor ons dorp."

Het bericht heeft veel reacties en likes gekregen. Bewoners opperen ideeën als cameratoezicht of buurtpreventie. Het is niet duidelijk wie de daders zijn. Toch wordt er onder het Facebookbericht ook gesproken over ideeën om de jeugd bezig te houden, bijvoorbeeld met een een stenen stookpit waar de jeugd rondom kan zitten.