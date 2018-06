Dorpsraad Herkingen wil stappen zetten na akkoord gemeenteraad

Donderdag 31 mei 2018 gaf de gemeente Goeree-Overflakkee akkoord voor de plannen die er liggen voor het Visbankplein en de oude Gemeentewerf in Herkingen. Deze plannen omvatten een nieuw dak voor De Visbank, grondspots aangesloten op de straatverlichting, een informatiebord waar bijvoorbeeld verenigingen hun activiteiten kunnen delen en een extra bankje.

Voor de oude Gemeentewerf heeft Lennard Bestman een plan opgesteld, dat betekent dat rommel wordt verwijderd en er parkeerplaatsen voor de brandweer en de Duivenvereniging worden gerealiseerd.

Los van deze onderwerpen staan er nog een aantal andere zaken die gerealiseerd moeten gaan worden. Op het Adoptieplein wordt parkeerbelijning aangebracht, het speeltuintje op het Austinplein wordt opgeknapt en het asfalt op de Groene Kruisweg moet worden hersteld.

Enquête

Verder is de dorpsraad weer van plan een enquête te verspreiden om te kijken hoe de zaken er voor staan in vergelijking met 2 jaar geleden, toen de inwoners voor de 1e keer werd gevraagd om hun mening. De enquête zal dan op de inwonersavond van 31 oktober of 21 november (wordt binnenkort bepaald) worden besproken.

Activiteiten voor ouderen

Met ondersteuning van Fides Wonen en vrijwilligers is de dorpsraad ook bezig activiteiten voor de oudere inwoners te organiseren. Vrijdag 15 juni zijn 60 plussers vanaf 14:00 uur van harte welkom in Verenigingsgebouw Ons Huis voor een spelletjesmiddag onder het motto "gewoon gezellig". Met z’n vieren klaverjassen, een sjoelcompetitie opzetten, met een spelletje onder uw arm binnenlopen of gewoon komen aanwaaien voor een praatje….niets moet, alles mag, als het maar gezellig is.