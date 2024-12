Dorpsraad komt met verkeersplan: “Onze kinderen verdienen veilige wegen”

De Sommelsdijkse dorpsraad wil dat de gemeente Goeree-Overflakkee snel maatregelen neemt om het verkeer in Sommelsdijk en Middelharnis beter te laten doorstromen. Het is nu te druk en dat leidt tot gevaarlijke situaties, vindt de raad. Ze hebben zelf een plan gemaakt met voorstellen, zoals het beter handhaven van 30km-zones, het omleiden van vrachtverkeer en het inzetten van elektrische busjes.

Door Jelle Gunneweg

“Er wordt al 10 jaar gesproken over een verkeerscirculatieplan voor de dorpen Sommelsdijk en Middelharnis, maar er zijn nog steeds geen concrete stappen gezet,” zegt John Ravenhorst, voorzitter van de dorpsraad. “We hopen dat ons plan de discussie weer op gang breng en de verkeersveiligheid snel verbetert.”

Dat is hard nodig, zeker met de nieuwbouwplannen op het eiland. “De gemeente wil meer dan 3700 woningen bouwen, waarvan er 1000 in Middelharnis en Sommelsdijk staan gepland. Dat zorgt voor nog meer verkeer op plekken waar het nu al druk en gevaarlijk is, vooral voor kleine kinderen en scholieren.”

Eén van die gevaarlijke verkeersplekken is de kruising Oudelandsedijk/Panksdijkje, bij kwekerij de Halve Maan. Hier vonden twee dodelijke ongelukken plaats in maart 2018 en september 2023. Een 12-jarige jongen uit Melissant werd tijdens het oversteken door een lijnbus aangereden. Een paar jaar eerder werd een 36-jarige fietser geschept door een personenauto. Beide slachtoffers overleden aan hun verwondingen.

“Het liefst willen we hier een ondergronds fietstunnel, maar dat blijkt niet mogelijk,” zegt Ravenhorst. “We zijn nu in gesprek met het Waterschap over andere oplossingen. Ze hebben hier laatst rood-witte latten geplaatst, zodat fietsers niet rechtdoor kunnen oversteken maar een kleine bocht moeten maken. Maar dat is voor ons niet genoeg.”

Vooral het beperkte uitzicht bij de oversteekplaats baart de dorpsraad zorgen. Daarom wil het bestuur twee snelheidsremmende verkeersheuvels in de weg laten aanbrengen en de snelheid op de Oudelandsedijk verlagen naar 60km. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de automobilisten en lijnbussen meer oog hebben voor overstekende fietsers.

Ook de kruising Oostkrakeelstraat/Langeweg/Beneden Zandpad moet zo snel mogelijk worden aangepakt, vindt de dorpsraad. “Vooral ’s ochtends en in de namiddag is het hier een hele chaos met schoolgaande kinderen, bussen en vrachtwagens. Dat wordt nog erger als er nieuwbouw komt in de noordrand van Middelharnis en Sommelsdijk.”

De dorpsraad stelt voor om op de Langeweg meer 30km-borden te plaatsen en daar ook beter op te handhaven. Ze willen ook eenrichtingsverkeer op de Langeweg en het vrachtverkeer omleiden. “Binnenkomende vrachtwagens rijden dan via de Joost van de Vondellaan/Anne Franklaan en uitgaand kan over de Langeweg.”

Voor de langere termijn denkt de dorpsraad aan een ingrijpend andere openbaar vervoerssituatie in beide dorpen. Naast Keukencentrum Tieleman zou een nieuw overdekt busstation moeten komen, waar alle lijndiensten stoppen en vertrekken. Ravenhorst: “De lijnbussen hoeven dan niet meer door de dorpen te rijden, want daarvoor willen we elektrische busjes inzetten. Die kunnen makkelijker door alle straten rijden. En het is beter voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. We zouden dan het eerste tweelingdorp zijn waar geen diesel- of lng-bussen meer rijden.”

Het nieuwe busstation gaat volgens de Sommeldijkse dorpsraad 6,5 miljoen euro kosten. Dit geld zouden de gemeente, provincie en het Waterschap gezamenlijk moeten opbrengen. Het plan is naar alle politieke partijen gestuurd en staat deze week op de agenda van de gemeenteraad. “We zijn al in gesprek met de gemeente en hopen dat het plan zo snel mogelijk wordt opgepakt want het gaat ons om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen. Maar de realiteit is dat het een langlopend traject is.”