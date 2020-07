Douane verwachtte rode diesel maar vond XTC grondstoffen

Op zaterdag 11 juli 2020 ontdekte de Douane 5.000 kilo aan grondstoffen voor XTC in een kleine vrachtwagen. Waar de ontdekking precies is gedaan is niet bekend gemaakt maar de politie van Goeree-Overflakkee heeft de douane geassisteerd.

"We waren onderweg naar het uitvoeren van een reguliere accijnscontrole. De vrachtwagen reed voorbij en trok de aandacht omdat die zichtbaar te zwaar beladen was. Gezien de locatie, de grensstreek, hadden we een vermoeden van vervoer van rode diesel", aldus de Douane. "We besloten de vrachtwagen te controleren en gaven een stopteken. De bestuurder stopte, maar vluchtte snel in de auto die voor de vrachtwagen reed."

Bij het openen van de vrachtwagen ontdekte de douane geen rode diesel, maar 5.000 kilo aan grondstoffen voor het maken van XTC. De goederen zijn overgedragen aan de politie.