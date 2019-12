Drenkeling gered door horloge

Op vrijdagagavond 13 december 2019, de avond voor de dag dat KNRM station Ouddorp haar 150-jarig jubileum viert werd er een drenkeling gered in het Grevelingenmeer. Deze drenkeling was overboord geslagen van zijn zeilboot, had nog enige tijd aan de zwemtrap van de boot gehangen maar kon niet meer aan boord komen.

Gelukkig kon de man via zijn smartwatch de kustwacht te bereiken. Na enkele zoekslagen is de man in goede gezondheid aangetroffen door de bemanning van de reddingboten. Zijn schip was alleen zonder iemand aan boord doorgevaren en kon door de reddingboten worden opgevangen op de Grevelingen en teruggebracht naar de haven in Brouwershaven.

Na controle door de ambulance kon de man later op de avond zijn reis weer zelf vervolgen. KNRM station Ouddorp redt al 150 jaar levens op het Grevelingenmeer en de Noordzee.